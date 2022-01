Formule 1

Formule 1 : Bottas a perdu beaucoup d'argent... à cause d'Hamilton !

Publié le 27 janvier 2022 à 14h35 par A.M.

Alors que Lewis Hamilton a perdu le titre mondial lors du dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, cela a coûté cher à Valtteri Bottas aussi.

Le 12 décembre dernier, Lewis Hamilton a perdu le titre mondial dans le dernier tour de l'ultime Grand Prix de la saison à Abu Dhabi face à Max Verstappen. Une situation difficile à accepter pour le pilote britannique... mais également pour Valtteri Bottas. En effet, le futur pilote Alfa Romeo aurait touché certains bonus en cas de victoire de Lewis Hamilton, comme il révèle dans le podcast du journaliste finlandais Oskari Saari.

«Ce tour singulier m'a coûté quelques millions»