Formule 1

Formule 1 : Red Bull s'enflamme pour Max Verstappen !

Publié le 28 janvier 2022 à 14h35 par B.L.

Champion du monde en 2021, Max Verstappen fait le bonheur de Red Bull. Christian Horner, le directeur de l'écurie autrichienne, a ainsi mis en avant les qualités du pilote de 24 ans.

Après avoir bataillé tout au long de l'année 2021 avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a finalement remporté le premier titre de champion du monde de sa carrière après un incroyable scénario lors du dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Le pilote de 24 ans a en effet dépassé son rival de chez Mercedes dans l'ultime tour de piste de la course pour s'envoler vers la victoire. Pour le directeur de Red Bull, Christian Horner, les nombreuses qualités de Max Verstappen ont fait la différence dans le sacre du Néerlandais.

« C’est un combattant, il ne lâchera jamais aucune opportunité »