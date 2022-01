Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Cette légende se lâche sur la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 28 janvier 2022 à 10h35 par B.L.

Alors que Lewis Hamilton laisse toujours planer le doute sur la question d'une possible retraite, les spéculations vont bon train quant à l'avenir du Britannique. Pour Sébastien Ogier, le pilote de Mercedes devrait continuer sa carrière. L'octuple champion du monde des rallyes en a profité pour partager son avis tranché sur l'issue de la saison 2021.

L'avenir de Lewis Hamilton est toujours aussi flou en Formule 1. Depuis le sacre de Max Verstappen à Abu Dhabi le 12 décembre dernier, le Britannique s'est mué dans le silence. Le scénario de la fin de la saison ne semble toujours pas être digéré par le pilote de Mercedes. Alors qu'il était devant pendant une bonne partie de la course, Lewis Hamilton s'est fait dépasser par Max Verstappen dans le dernier tour de piste, notamment en raison de l'intervention de la voiture de sécurité quelques tours auparavant. Une issue que n'accepte également pas Sébastien Ogier, champion du monde des rallyes à huit reprise. Le Français s'est ainsi prononcé sur l'avenir de Lewis Hamilton, avant de remettre de l'huile sur le feu sur la polémique d'Abu Dhabi.

« Il a été volé, n’ayons pas peur de le dire »