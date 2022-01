Formule 1

Formule 1 : Mercedes annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 27 janvier 2022 à 15h35 par A.M.

Responsable technique en chef de Mercedes, James Allison se prononce sur les ambitions de l'écurie allemande pour la saison prochaine.

Dans moins de deux mois, la saison 2022 débutera. Une saison très excitante pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton sera au cœur de toutes les attentions, mais surtout, la réglementation va largement évoluer notamment dans l'aspect technique puisque les monoplaces vont être totalement remaniées tandis que les budget sont désormais plafonnés. L'hégémonie de Mercedes et de Red Bull pourrait donc être remise en cause par ce nouveau règlement. Toutefois, James Allison, responsable technique en chef de Mercedes, voit plutôt ça comme un défi et se montre impatient à l'idée de le relever.

«Nous aimons quand de nouveaux règlements arrivent»