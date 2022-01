Formule 1

Formule 1 : Ricciardo affiche ses ambitions XXL pour la suite de sa carrière !

Publié le 26 janvier 2022 à 23h35 par La rédaction

Daniel Ricciardo n'a pas caché son envie de remporter un titre de champion du monde. Mais le pilote australien n'en fait pas une obsession.

Troisième au classement général en 2014 et 2016, Daniel Ricciardo n’a toujours pas remporté le titre suprême. Huitième la saison dernière, le pilote McLaren n’a pas caché ses ambitions. « Un titre mondial un jour est l’objectif à 100%, cela a toujours été l’objectif dès le premier jour. Je suis convaincu qu’il est assez bon pour un championnat du monde et il est convaincu qu’il est le meilleur. Si la voiture est assez bonne, il y arrivera » avait confié l’Australien. Ricciardo est revenu sur ses propos.

Ricciardo espère devenir champion du monde, mais...