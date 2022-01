Formule 1

Formule 1 : Red Bull, Horner... Toto Wolff affiche un énorme regret !

Publié le 29 janvier 2022 à 12h35 par B.L.

En 2021, les écuries Mercedes et Red Bull se sont livrées une énorme bataille sur la piste, mais aussi en coulisses. Toto Wolff a ainsi évoqué sa relation parfois tendue avec Christian Horner.

La rivalité entre Mercedes et Red Bull aura marqué la saison 2021 de Formule 1. Sur la piste, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont rendus coup pour coup, avant que le Néerlandais remporte le titre de champion du monde le 12 décembre dernier à Abu Dhabi. Au sein du paddock, les directeurs des deux écuries, Toto Wolff et Christian Horner, se sont également fait remarquer à travers leurs nombreuses joutes verbales. Le patron de Mercedes a ainsi affiché un certain regret sur les mots échangés avec son homologue de chez Red Bull.

« C’est devenu très personnel entre nous deux à un moment donné »