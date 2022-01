Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher livre ses vérités sur sa relation avec Mazepin

Publié le 28 janvier 2022 à 23h35 par P.L.

En 2021, Mick Schumacher a connu quelques difficultés pour s'entendre avec Nikita Mazepin, son coéquipier chez Haas. Toutefois, l'Allemand pense que tout cela a été exagéré.

Les fans de Formule 1 ont pu voir Mick Schumacher faire ses premiers pas dans la discipline en 2021, presque 10 ans après la retraite de son père septuple champion du monde. Au volant de sa monoplace de chez Haas, l’Allemand a fait des progrès notables, surtout en fin de saison. Mais le pilote de 22 ans a également eu droit à quelques épisodes de tensions pour sa première année en Formule 1, notamment avec son coéquipier Nikita Mazepin. Les deux pilotes ont eu du mal à s’entendre en 2021. Toutefois, Mick Schumacher pense que cela a été un peu exagéré.

« Je pense que tout a été probablement exagéré d’une certaine façon »