Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Russell... Cette grande annonce sur la saison 2022 de Mercedes !

Publié le 28 janvier 2022 à 18h35 par P.L. mis à jour le 28 janvier 2022 à 18h38

Suite au départ de Valtteri Bottas, Mercedes a décidé de faire confiance à George Russell pour le remplacer. Mark Webber a donc tenu à prévenir l'ancien pilote de Williams sur ce qui l'attend au sein de l'écurie allemande, même s'il le voit prêt à affronter Lewis Hamilton.

Pour 2022, Mercedes a décidé de faire confiance à la jeunesse pour remplacer Valtteri Bottas, parti chez Alfa Romeo. De ce fait, Lewis Hamilton, s'il décide de continuer en Formule 1, aura George Russell pour coéquipier cette saison. Après avoir fait ses preuves chez Williams, le pilote de 23 ans aura la chance montrer de quoi il est capable au volant de l’une des monoplaces les plus rapides de Formule 1. Cependant, George Russell va devoir faire face à une grande pression au sein de l’écurie allemande en plus de la concurrence de son compatriote septuple champion du monde. De ce fait, Mark Webber a tenu à prévenir George Russell, même s’il le pense prêt à affronter Lewis Hamilton chez Mercedes.

« 99% des gars ont besoin de quelques courses pour s’habituer à se battre à l’avant, mais George est prêt pour ça »