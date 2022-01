Formule 1

Formule 1 : Après son père, Schumacher évoque ses duels contre Alonso et Raïkkönen !

Publié le 31 janvier 2022 à 10h35 par T.M.

En 2021, Mick Schumacher s’est notamment mesuré à Fernando Alonso et Kimi Raïkkönen, deux pilotes qui avaient affronté son père. Une particularité évoquée par l’Allemand.

A 22 ans, Mick Schumacher marche plus que jamais dans les traces de son père, légende de la Formule 1. En effet, en 2021, le pilote allemand a fait ses grands débuts dans la discipline reine au volant d’une Haas. De quoi donc lui donner l’occasion de se mesurer aux plus grands pilotes des paddocks. Schumacher a notamment pu faire face à Fernando Alonso et Kimi Raïkkönen, eux qui ont ainsi pu voir ce que donnait le fils après avoir déjà affronté le père, Michael Schumacher.

« Ça doit aussi être très surréaliste pour eux »