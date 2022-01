Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly valide totalement cette nouveauté pour 2022 !

Publié le 30 janvier 2022 à 13h35 par B.L.

En 2022, la Formule 1 disputera pour la première fois de son histoire un Grand Prix à Miami. Présent dernièrement sur le site de construction du circuit, Pierre Gasly a partagé sa hâte de prendre part à cette nouvelle course.

Le championnat du monde de Formule 1 comprendra 23 Grands Prix en 2022. Et du 6 au 8 mai prochain, le paddock sera présent à Miami pour la première fois de son histoire. La ville de Floride sera ainsi la onzième des États-Unis à accueillir une course de F1. Alors que le circuit est toujours en construction du côté du Miami Gardens, Pierre Gasly s'est rendu sur les lieux du futur Grand Prix et il a visiblement apprécié ce qu'il a vu.

« Ça va être assez incroyable »