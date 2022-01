Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Alonso se prononce sur les pilotes qui l’ont impressionné !

Publié le 30 janvier 2022 à 20h35 par P.L. mis à jour le 30 janvier 2022 à 20h38

Après deux ans d'absence, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 en 2021. Toutefois, l'Espagnol a continué de suivre la discipline pendant ces deux années et quelques pilotes ont su attirer son attention.

En 2021, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 en s’engageant avec Alpine. L’Espagnol a d’ailleurs été l'auteur d’une saison assez satisfaisante avec l’écurie française. Le pilote âgé de 40 ans a terminé l’année à la 10e place, devant son coéquipier Esteban Ocon. Par ailleurs, pendant son temps hors de la discipline, entre 2019 et 2021, Fernando Alonso a continué de suivre la Formule 1. Et quelques pilotes ont attiré son attention.

Russell et Verstappen étaient « les deux gars pour lesquels » Alonso regardait la F1, Ricciardo a aussi attiré son attention