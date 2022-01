Formule 1

Formule 1 : Le gros constat de Fernando Alonso sur Alpine !

Publié le 30 janvier 2022 à 16h35 par B.L.

Alors qu'Alpine sort d'une année 2021 assez convaincante, Fernando Alonso a analysé les progrès que l'écurie française devait encore faire pour progresser. Le double champion du monde espère ainsi réaliser une meilleure saison en 2022.

Alpine compte aller de l'avant en 2022. L'écurie française sort d'une belle saison, marquée entre autres par la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie et le podium de Fernando Alonso au Qatar. Ainsi, l'Espagnol a terminé l'année à la 10e place du classement général, juste devant son coéquipier français qui a lui fini 11e. Pour la prochaine saison, Fernando Alonso espère désormais voir Alpine progresser sur certains points faibles afin de réaliser de meilleurs résultats.

« Je pense que nous sommes dans une meilleure forme aujourd'hui qu'en mars 2021 »