Formule 1

Formule 1 : L'énorme confidence de Daniel Ricciardo sur son avenir !

Publié le 29 janvier 2022 à 17h35 par P.L.

Malgré ses difficultés chez McLaren en 2021, Daniel Ricciardo a été capable de décrocher une victoire en septembre dernier. L'Australien est totalement sous le charme de son écurie et s'imagine donc sur le long-terme chez McLaren.

En 2021, Daniel Ricciardo a rejoint McLaren après un bon passage du côté de chez Renault. Toutefois, l’Australien a connu des difficultés d’adaptation au cours de l’année, ce qui lui a valu une huitième place au classement général la saison dernière contre une cinquième position en 2020. Mais malgré cela, le pilote de 32 ans a été en mesure de s’imposer lors du Grand Prix d’Italie en septembre dernier. Et grâce à cette victoire et à l’ambiance qu’il y a chez McLaren, Daniel Ricciardo semble déjà avoir tranché pour son avenir.

« Je suis définitivement excité et je veux rester ici, peut-être jusqu’à la fin de ma carrière »