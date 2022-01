Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Mick Schumacher sur sa relation avec Hamilton !

Publié le 30 janvier 2022 à 14h35 par T.M.

En 2021, Mick Schumacher a fait ses grands débuts en Formule 1. Et pour son saut dans le grand bain, le pilote Haas a notamment pu compter sur les conseils de Lewis Hamilton.

Après Michael Schumacher, c’est désormais son fils qui veut briller en Formule 1. En 2021, Mick Schumacher a d’ailleurs fait ses grands débuts au plus haut niveau au volant d’une Haas. A 22 ans, l’Allemand va désormais devoir continuer à montrer tout son potentiel, même si cela ne sera pas simple. Néanmoins, pour aller plus haut, Schumacher pourra compter sur Lewis Hamilton, avec qui il partage une relation très proche.

« En plus d'être mon mentor, c'est mon ami »