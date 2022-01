Formule 1

Formule 1 : Bottas prend position pour l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 30 janvier 2022 à 10h35 par T.M.

Désormais ex-coéquipier de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a livré son ressenti concernant l’avenir du Britannique.

Lewis Hamilton sera-t-il au départ du premier Grand Prix de cette saison 2022 ? Alors que le premier rendez-vous de la saison approche, le doute est encore total concernant le pilote Mercedes. En effet, depuis sa déconvenue face à Max Verstappen, le Britannique a disparu, de quoi faire dire à certains qu’il pourrait prendre sa retraite. Face à ces rumeurs, chacun livre alors son sentiment concernant l’avenir de Lewis Hamilton. Et rapporté par NextGen Auto , c’est Valtteri Bottas qui vient de donner son avis à ce sujet.

« Il ne m’a pas donné l’impression de vouloir arrêter la F1 »