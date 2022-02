Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton est de retour et sort du silence !

Publié le 1 février 2022 à 10h35 par A.M.

Plus d'un mois et demi après la perte du titre mondial face à Max Verstappen, Lewis Hamilton est réapparu en public, à Los Angeles. Et il a même adressé un message aux fans de Mercedes pour le Nouvel an chinois.

Voilà un mois et demi que Lewis Hamilton n'est plus apparu publiquement. C'était le 16 décembre dernier à l'occasion d'une cérémonie organisée au château de Windsor durant laquelle il a été fait chevalier par le Prince Charles. Quatre jours plus tôt, celui qu'il faut désormais appelé Sir Lewis Hamilton, avait perdu le titre en Formule 1 dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi face à Max Verstappen après de nombreuses décisions polémiques. Depuis, le pilote Mercedes se terre dans le silence puisqu'il n'a plus accordé une interview depuis ses mots après la course le 12 décembre. Et surtout, d'habitude très actif sur les réseaux sociaux, il n'a rien publié depuis la perte de son sacre et s'est même désabonné de tous les comptes qu'il suivait. Un comportement qui sème le doute sur son avenir en Formule 1 à moins de deux mois du début de la nouvelle saison.

Lewis Hamilton réapparaît !

Finalement, Lewis Hamilton est réapparu ! The Sun a retrouvé sa trace à Los Angeles où il est visiblement en vacances avec des amis. Des paparazzis l'ont photographié dans la ville américaine tout sourire en train de siroter un café glacé. En parallèle, Mercedes a diffusé un message d'à peine 5 secondes sur son compte Weibo dans lequel Lewis Hamilton souhaite une bonne année chinoise à ses followers : « Je vous souhaite un joyeux Nouvel An chinois. Que la nouvelle année vous apporte de la chance et tout ce que vous souhaitez. » Pas de quoi définitivement dissiper les doutes sur son avenir, mais jusqu'à preuve du contraire, Lewis Hamilton est attendu avec George Russell le 18 février prochain pour la présentation de la nouvelle Mercedes, cinq jours avant les premiers essais officiels à Barcelone. Ce sera probablement à ce moment-là que le septuple champion du monde scellera définitivement son avenir...