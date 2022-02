Formule 1

Formule 1 : Hamilton et Mercedes provoquent un énorme départ en F1 !

Publié le 1 février 2022 à 9h35 par A.M.

Au cœur des toutes les polémiques ces dernières semaines après sa gestion du Grand Prix d'Abu Dhabi, Michael Masi pourrait bel et bien perdre son poste de directeur de course.

La polémique ne désenfle pas depuis le 12 décembre et le Grand Prix d'Abu Dhabi qui a couronné Max Verstappen au terme d'un dernier tour d'anthologie qui a mis fin aux espoirs de huitième sacre de Lewis Hamilton qui avait pourtant largement dominé la course jusque-là. Il faut dire que les choix de Michael Masi, directeur de course, n'ont pas manqué d'être critiqués puisque ce dernier avait décidé de relancer la course pour un seul tour, favorisant largement la Red Bull, chaussée de gommes tendres et neuves, face à la Mercedes et ses pneus durs très usés. A tel point que Lewis Hamilton et Toto Wolff auraient, selon certains médias anglais, réclamé la tête de Michael Masi. Le septuple Champion du monde en aurait même fait une condition pour reste en Formule 1. Et à en croire Peter Bayer, le nouveau responsable monoplaces à la FIA, ils pourraient obtenir gain de cause.

La FIA ouvre la porte à un départ de Masi