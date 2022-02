Formule 1

Formule 1 : Alfa Romeo annonce la couleur pour l'avenir de Valtteri Bottas !

Publié le 4 février 2022 à 11h35 par B.L. mis à jour le 4 février 2022 à 11h36

Après cinq ans passés chez Mercedes, Valtteri Bottas va désormais piloter pour l'écurie Alfa Romeo. Pour le directeur de cette dernière, Frédéric Vasseur, le Finlandais sait à quoi s'en tenir en rejoignant une équipe aux ambitions plus limitées.

Valtteri Bottas va complètement changer de dimension pour la prochaine saison de Formule 1. Après avoir gagné plusieurs Grands Prix au volant de Mercedes entre 2017 et 2021, le Finlandais va désormais piloter pour Alfa Romeo, une écurie beaucoup moins puissante. Néanmoins, pour son directeur Frédéric Vasseur, Valtteri Bottas est conscient des objectifs de sa nouvelle équipe.

« Il sait parfaitement que c’est un projet à moyen terme et que nous voulons faire au mieux »