Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat sur la possible retraite d'Hamilton !

Publié le 3 février 2022 à 22h35 par La rédaction

Ancien pilote de Formule 1, Karum Chandhok estime que le départ à la retraite de Lewis Hamilton pourrait être préjudiciable pour son sport.

La bataille acharnée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a tenu en haleine les amateurs de Formule 1 en 2021. Le titre s’est joué lors du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Le Britannique était en tête au début du dernier tour de course avant que le pilote néerlandais ne le double dans les ultimes instants du Grand Prix suite notamment à une décision de la FIA. Désabusé après la saison, Hamilton demeure silencieux, alors que des rumeurs sur son avenir en Formule 1 commencent à apparaître. Un possible départ à la retraite commence à être évoqué malgré un contrat qui court jusqu’en 2023 avec Mercedes.

« Ce serait très, très préjudiciable »