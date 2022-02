Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton a prévu la date de la grande annonce pour son avenir !

Publié le 3 février 2022 à 15h35 par A.M.

Encore incertain pour son avenir, Lewis Hamilton attend les conclusions de l'enquête de la FIA qui devraient être rendues le 14 février prochain, quatre jours avant la présentation de la nouvelle monoplace de Mercedes.

Silencieux depuis la perte de son titre face à Max Verstappen dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, Lewis Hamilton attend des mesures fortes de la FIA avant de trancher pour son futur en Formule 1. Nouveau responsable F1 à la FIA, Peter Bayer évoquait d'ailleurs les pistes étudiées : « Nous envisageons de mieux répartir les différentes tâches du directeur de course, qui est à la fois directeur sportif, délégué à la sécurité et directeur de course. C’est tout simplement beaucoup trop pour une seule personne. Ces rôles seront désormais répartis entre plusieurs personnes, ce qui réduira la charge de travail du directeur de course . »

14 février, date cruciale pour l'avenir d'Hamilton