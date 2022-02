Formule 1

Formule 1 : Cet ancien pilote prend position pour l’avenir d’Hamilton !

Publié le 3 février 2022 à 11h35 par P.L.

Depuis sa défaite discutable face à Max Verstappen en 2021, Lewis Hamilton se terre dans le silence concernant son avenir. Mais selon Mika Häkkinen, la saison 2022 pourrait être très intéressante pour le Britannique.

Lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi, Lewis Hamilton s’est incliné face à Max Verstappen après un énorme retournement de situation. Suite à une décision très discutable de la FIA, le Néerlandais a pu refaire son retard sur le Britannique et le dominer dans le dernier tour de la course. Depuis cette défaite polémique, Lewis Hamilton se cache dans le silence concernant son avenir. Nul ne sait s’il prendra part à la saison 2022 avec Mercedes où s’il prendra sa retraite à un peu plus d’un mois du premier Grand Prix de cette année. Toutefois, Mika Häkkinen pense que cette saison pourrait être très intéressante pour Lewis Hamilton, même si le Finlandais ne sait pas ce que le septuple champion du monde a en tête pour la suite de sa carrière.

« Revenir en Formule 1 et continuer de courir cette année, ça va être très intéressant pour Lewis »