Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton va engendrer d'énormes changements en F1 !

Publié le 3 février 2022 à 10h35 par A.M.

Silencieux depuis la fin tumultueuse de la saison 2021, Lewis Hamilton attendrait d'importants changements de la part de la FIA. Et visiblement, il pourrait obtenir gain de cause.

A deux semaines de la présentation de la nouvelle Mercedes pour la saison 2022, l'avenir de Lewis Hamilton est toujours incertain. Et pour cause, le pilote britannique a très mal vécu le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi durant lequel Max Verstappen l'a doublé pour s'offrir le titre après des décisions controversées de Michael Masi. Le directeur de course est notamment pointé du doigt pour sa gestion du régime de voiture de sécurité et par le fait qu'il ait absolument voulu relancer la course pour un dernier tour. Par conséquent, Lewis Hamilton et Mercedes, soucieux qu'une telle situation ne se reproduise plus, réclameraient le départ de Michael Masi ainsi que d'importants changements dans le règlement. Peter Bayer, le nouveau responsable F1 à la FIA, évoquait d'ailleurs cette éventualité : « Nous envisageons de mieux répartir les différentes tâches du directeur de course, qui est à la fois directeur sportif, délégué à la sécurité et directeur de course. C’est tout simplement beaucoup trop pour une seule personne. Ces rôles seront désormais répartis entre plusieurs personnes, ce qui réduira la charge de travail du directeur de course . »

La FIA prépare de grands changements