Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Cet énorme aveu sur la course au titre !

Publié le 3 février 2022 à 9h35 par P.L.

La saison dernière, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés un incroyable combat pour le titre de champion du monde. Mais pour Mika Häkkinen, les deux pilotes ont pris d'énormes risques sur les pistes.

En 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une lutte acharnée pour le titre de champion du monde. Les deux pilotes n’ont rien lâché, quitte à prendre de gros risques en course pour espérer être sacré à l’issue de la saison. Finalement, c’est bien Max Verstappen qui est devenu champion lors de l’ultime Grand Prix, à Abu Dhabi, après un énorme retournement de situation qui n’a spécialement plu à Lewis Hamilton. Néanmoins, le Néerlandais et le Britannique se sont livrés un incroyable combat pour les fans de Formule 1. Mais pour Mika Häkkinen, les deux hommes ne réalisent pas l’étendue des risques qu’ils ont pris au cours de l’année parce qu’ils n’ont encore jamais eu d’accidents graves comme ce fut le cas pour lui en 1995 à Adélaïde.

Pour Häkkinen, Hamilton et Verstappen prennent « des risques énormes »