Formule 1

Formule 1 : L'énorme constat de Red Bull sur Max Verstappen !

Publié le 4 février 2022 à 9h35 par B.L.

Sept ans après avoir effectué ses grands débuts en Formule 1, Max Verstappen a travaillé sur de nombreux points faibles avant son sacre en 2021. Consultant pour Red Bull, Helmut Marko a souligné la prise de maturité du Néerlandais.

À 24 ans, Max Verstappen n'est plus le même pilote qu'à ses débuts en Formule 1. Connu pour avoir un fort tempérament et une grande impatience, le Néerlandais a su mieux gérer ses émotions en 2021. Des progrès qui ont payé pour le coureur de chez Red Bull, vainqueur de son premier titre de champion du monde la saison dernière, devant son rival Lewis Hamilton. Helmut Marko, consultant pour l'écurie autrichienne, a alors mis en avant les gros changements opérés dans le comportement de Max Verstappen.

« Il a gagné en maturité »