Formule 1 : Lewis Hamilton fait une annonce tonitruante sur son avenir !

Formule 1

Silencieux depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi, remporté par Max Verstappen, Lewis Hamilton a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour annoncer son « retour », dans un message énigmatique.

Depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi, et le sacre controversé de Max Verstappen, Lewis Hamilton est au centre de toutes les rumeurs. Le pilote Mercedes est resté muet sur son avenir et a disparu des radars, alors que la nouvelle saison approche à grands pas. Aux yeux de certains observateurs, Lewis Hamilton pourrait décider de prendre sa retraite après avoir perdu le titre en Formule 1 au profit de son concurrent de chez Red Bull, mais ce samedi soir, le Britannique a refait surface.

En effet, Lewis Hamilton a finalement rompu son silence ce samedi sur les réseaux sociaux par le biais d’une publication énigmatique. La star de Mercedes a publié une photo de lui-même au Grand Canyon avec en légende : « J’ai disparu. Maintenant, je suis de retour ! ». Une prise de parole qui semble indiquer que Lewis Hamilton tentera d’aller décrocher un huitième titre en Formule 1 cette année.

I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq