Formule 1

Formule 1 : Cette énorme annonce de Mick Schumacher pour 2022 !

Publié le 4 février 2022 à 18h35 par P.L. mis à jour le 4 février 2022 à 18h36

En 2021, Haas a eu du mal à s'imposer sur la piste, mais l'écurie est optimiste pour la saison 2022 grâce à la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur. De ce fait, Mick Schumacher voit Haas être parfaitement capable de se battre pour des points cette année.

En 2021, Mick Schumacher a fait ses débuts en Formule 1 avec Haas. Mais la saison ne s’est pas vraiment avérée concluante pour l’Allemand malgré des progrès notables en fin d’année, le pilote de 22 ans ayant terminé à la 19e place du classement général. Mais avec la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2022, Haas est très optimiste et se prépare au mieux pour pouvoir être le plus compétitif possible. D’ailleurs, Mick Schumacher voit son écurie être capable de se battre pour être dans le top 10 régulièrement.

« Nous serons dans une position où nous pourrons nous battre pour des points chaque week-end »