Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull… Ces grosses révélations sur la carrière de Verstappen !

Publié le 6 février 2022 à 15h35 par B.L.

Responsable de la filière des jeunes pilotes chez Red Bull, Helmut Marko a révélé les coulisses des débuts de Max Verstappen en Formule 1.

Depuis l'arrivée de Max Verstappen en Formule 1 en 2015, Red Bull a travaillé d'arrache-pied pour que le Néerlandais remporte le championnat du monde. Un travail de longue haleine qui a payé la saison dernière, puisque le pilote de 24 ans a été sacré grâce à sa victoire devant Lewis Hamilton à Abu Dhabi. Pour Helmut Marko, la carrière de Max Verstappen aurait été bien différente si ce dernier avait rejoint Mercedes à ses débuts.

« Avec Mercedes, il ne serait pas arrivé en Formule 1 aussi rapidement »