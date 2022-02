Formule 1

Formule 1 : Cette grande annonce d’Alfa Romeo pour 2022 !

Publié le 5 février 2022 à 20h35 par P.L.

En 2022, Alfa Romeo pourrait bien créer la surprise en Formule 1. Après avoir recruté Valtteri Bottas, l'écurie suisse devrait en plus disposer d'un gros budget qui pourrait lui permettre de rivaliser avec les autres équipes.

Pour la saison 2022, une nouvelle réglementation entrera en vigueur et elle visera à plafonner le budget des différentes écuries de Formule 1 afin d’éviter tout déséquilibre et d’améliorer la compétitivité. Naturellement, ce nouveau règlement est vu comme un souffle d’espoir pour des équipes comme McLaren ou encore Ferrari, qui espèrent pouvoir se battre pour les premières places après des années de domination de Mercedes et de Red Bull. Mais la Formule 1 n’est pas non plus à l’abri d’une surprise. Ayant recruté Valtteri Bottas pour cette saison, Alfa Romeo pourrait bien se joindre à la bataille pour le haut du tableau puisqu’elle devrait disposer d’un gros budget comme l’explique Frédéric Vasseur.

« Je pense que nous serons très proches du plafond budgétaire. (...) Ce sera une bonne motivation pour tout le monde »