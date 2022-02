Formule 1

Formule 1 : George Russell annonce la couleur pour la saison 2022 !

Publié le 4 février 2022 à 16h35 par B.L.

La saison prochaine, George Russell pilotera donc pour Mercedes. Le Britannique a partagé sa hâte d'attaquer cette nouvelle aventure, notamment en raison de l'instauration du nouveau règlement.

L'année 2022 sera bien différente pour George Russell. Après trois saisons passées chez Haas, le pilote de 23 ans va rejoindre Mercedes pour être associé à Lewis Hamilton, si ce dernier continue sa carrière en Formule 1. De plus, des nouvelles règles vont entrer en vigueur, avec notamment l'instauration d'un plafond budgétaire, ainsi qu'un nouveau design pour l'ensemble des monoplaces. De quoi ravir George Russell.

« Je suis sûr que ce ne sera pas nécessairement celui qui sera le plus rapide à la première course qui gagnera »