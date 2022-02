Formule 1

Formule 1 : L’amusant message de Neymar à Lewis Hamilton !

Publié le 3 février 2022 à 20h35 par T.M.

Invité à composer son équipe type spéciale Netflix en marge de la sortie de son documentaire, Neymar a notamment choisi de sélectionner son ami, Lewis Hamilton.

Superstars dans leur sport respectif, à savoir le football et la Formule 1, Neymar et Lewis Hamilton sont très proches en dehors des terrains et des paddocks. A plusieurs reprises, le Brésilien et le Britannique sont apparus ensemble, que ce soit lors d’événements publicitaires ou bien pour faire la fête. Une relation que Neymar a souhaité mettre à l’honneur en sélectionnant Hamilton dans son équipe type spéciale Netflix.

« C’est une fusée rapide »