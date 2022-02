Formule 1

Formule 1 : Schumacher, Senna... Quand Red Bull compare Verstappen aux plus grands !

Publié le 3 février 2022 à 12h35 par P.L.

Pour obtenir son premier titre de champion du monde, Max Verstappen a montré une grande force de caractère et une incroyable détermination pour faire face à Lewis Hamilton. En cela, Helmut Marko rapproche le Néerlandais de pilotes comme Michael Schumacher ou encore Ayrton Senna.

En 2021, Max Verstappen a fait preuve d’une grande force de caractère pour être sacré champion du monde. Le Néerlandais a tenu tête à Lewis Hamilton de la meilleure des manières pour obtenir son premier titre mondial de sa carrière. S’il n’a que 24 ans et nettement moins d’expérience que le Britannique septuple champion du monde, le Néerlandais n’a pas baissé les yeux pour autant. Le pilote de Red Bull a adopté pour une mentalité de course assez agressive, visiblement prêt à tout pour gagner. En cela, Helmut Marko rapproche Max Verstappen de légendes comme Michael Schumacher et Ayrton Senna.

Pour Marko, Verstappen a une mentalité de course similaire à Schumacher et Senna