Formule 1

Formule 1 : Cette grosse révélation d’Albon sur Verstappen !

Publié le 2 février 2022 à 20h35 par Th.B.

Ancien coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull en 2020, Alexander Albon a pu témoigner d’un lien fort entre le Néerlandais et son ingénieur de course Gianpiero Lambiase. En outre, le nouveau pilote Williams a fait passer un message fort sur les priorités de Verstappen.

Depuis ses débuts chez Red Bull en 2016, Max Verstappen ne cesse de montrer qu’il est l’un des meilleurs pilotes, si ce n’est le meilleur, de la nouvelle génération. Et à l’âge de 24 ans, le numéro un de Red Bull a raflé son premier trophée de champion du monde en décembre dernier à Abu Dhabi, mettant fin à la domination de Lewis Hamilton au passage. Ces dernières années, Verstappen a eu plusieurs coéquipiers chez Red Bull. De Daniel Ricciardo à Sergio Lopez en passant de Pierre Gasly et Alex Albon… Ce dernier, qui est actuellement chez Williams, a tenu à se livrer sur ce qui fait la force de Max Verstappen, qu’il a côtoyé en 2020 chez Red Bull.

« Il s’exprime par le pilotage »