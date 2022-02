Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... Le terrible constat de Lando Norris pour 2022 !

Publié le 10 février 2022 à 13h35 par B.L.

Alors qu'il a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec McLaren, Lando Norris a de grandes ambitions avec l'écurie britannique. Néanmoins, le pilote de 22 ans ne pense pas être encore en mesure de pouvoir lutter pour le titre de champion du monde dès la saison prochaine.

Lando Norris veut s'inscrire dans la durée chez McLaren. Présent au sein de l'écurie britannique depuis ses débuts en Formule 1 en 2019, le jeune pilote a signé un nouveau contrat le liant jusqu'en 2025 avec son équipe de toujours. Par conséquent, Lando Norris se projette et espère pouvoir réaliser de belles choses avec McLaren. Cependant, le Britannique assure qu'il sera compliqué de rivaliser avec des écuries comme Mercedes et Red Bull en 2022.

« Ce sera extrêmement difficile d’être en mesure de battre des équipes comme Mercedes et Red Bull »