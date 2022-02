Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly envoie un message fort à Red Bull !

Publié le 9 février 2022 à 12h35 par T.M.

Toujours chez AlphaTauri, Pierre Gasly garde toutefois Red Bull dans un coin de sa tête. Le pilote français a d’ailleurs fait passer un message à l’écurie de Max Verstappen.

Entre Red Bull et Pierre Gasly, l’union n’aura duré que quelques Grands Prix. Alors que le Français n’a pas convaincu en tant que coéquipier de Max Verstappen, il a donc rapidement été rétrogradé. Désormais, Gasly pilote chez AlphaTauri où il fait forte impression. De quoi faire dire à certains qu’il mériterait une nouvelle chance chez Red Bull. Malheureusement, cela ne sera pas pour 2022, mais Pierre Gasly reste déterminé à retrouver l’écurie emmenée par Christian Horner.

« Je suis sûr que ça pourrait fonctionner »