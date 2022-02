Formule 1

Formule 1 : Red Bull en rajoute une couche sur le sacre de Max Verstappen !

Publié le 7 février 2022 à 14h35 par B.L.

Au cours d'une cérémonie organisée dimanche par le magazine Autosport, Max Verstappen a été élu pilote international de l'année. De quoi faire le bonheur du directeur de Red Bull Christian Horner.

Max Verstappen ajoute une nouvelle distinction à son palmarès. Après avoir remporté le premier titre de champion du monde de sa carrière en 2021, le Néerlandais a été sacré pilote international de l'année par le magazine Autosport . Le pilote de 24 ans succède ainsi à Lewis Hamilton, lauréat de ce prix entre 2017 et 2020. L'occasion pour Christian Horner, directeur de Red Bull, de justifier une fois de plus la victoire de Max Verstappen la saison dernière.

« Max a mené plus de tours que n'importe quel autre pilote et a gagné plus de courses »