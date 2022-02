Formule 1

Formule 1 : Le gros coup de gueule du père de Max Verstappen !

Publié le 7 février 2022 à 9h35 par B.L.

Alors que Max Verstappen a la double nationalité belge et néerlandaise, son père Jos Verstappen a vivement critiqué le traitement médiatique de la presse en Belgique à l'égard du champion du monde.

Max Verstappen est entré dans une toute nouvelle dimension en 2021. À 24 ans, le Néerlandais a remporté le championnat du monde de Formule 1 pour la première fois de sa carrière. Toutefois, le pilote de chez Red Bull semble réussir à garder la tête sur les épaules selon son père Jos Verstappen. Ce dernier est revenu sur l'emballement médiatique après le sacre de son fils, notamment au sein de la presse en Belgique.

« Aux yeux de certains médias belges, Max est soudainement un Belge »