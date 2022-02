Formule 1

Formule 1 : La grosse confession de Max Verstappen sur sa victoire à Abu Dhabi !

Publié le 8 février 2022 à 13h35 par Th.B.

Sacré champion du monde au terme d’une course folle sur le circuit Yas Marina, Max Verstappen a révélé qu’il n’aurait pas pu finir ce Grand Prix d'Abu Dhabi s’il y avait eu un tour de circuit de plus…

Alors qu’il avait pris un sacré retard sur Lewis Hamilton, qui était son concurrent direct pour le titre de champion du monde, Max Verstappen est parvenu à inverser la tendance dans les derniers virages du circuit Yas Marina après l’intervention d’une safety car qui l’a remis sur les bons rails. Et finalement, ayant effectué un passage au stand qui s’est avéré décisif face à l’usure des pneumatiques d’Hamilton, Verstappen a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière en décembre dernier au bout du suspense de ce passionnant Grand Prix d’Abu Dhabi. Une course qui n’a absolument pas été de tout repos comme le pilote Red Bull l’a avoué en interview ces dernières heures.

« Un tour de plus et je n’aurais pas pu finir la course comme ça »