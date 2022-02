Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Cette sortie glaçante après la polémique d’Abu Dhabi !

Responsable de l'entrée de la voiture de sécurité, qui a permis à Max Verstappen de refaire son retard sur Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, Nicholas Latifi n'a pas eu la vie facile après la dernière course de 2021. Le pilote de Williams a d'ailleurs fait des révélations glaçantes, même s'il affirme que tout ceci est maintenant derrière lui.

En décembre dernier, lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, le titre de champion du monde se jouait entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. En tête pendant une bonne partie de la course, le Britannique semblait filer vers un huitième sacre mondial, qui aurait fait de lui le recordman en la matière, surpassant Michael Schumacher. Mais un événement totalement inattendu est venu contrecarrer les plans de Lewis Hamilton. En fin de course, Nicholas Latifi a percuté les glissières de sécurité et a provoqué l’entrée en piste de la voiture de sécurité. Après une décision controversée de la FIA, Max Verstappen a pu refaire son retard sur le pilote de Mercedes et s’est finalement imposé dans le dernier tour pour devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Atteint par cette défaite, Lewis Hamilton s’est terré de nombreuses semaines dans le silence. Et Nicholas Latifi, responsable malgré lui de la désillusion du septuple champion du monde, en a pris pour son grade, jusqu'à même être menacé de mort. Mais pour le pilote de Williams, tout cela fait partie du passé désormais.

« Ça a été évidemment quelques jours très délicats avec tout ce qui s’est passé »