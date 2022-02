Formule 1

Formule 1 : Hamilton, polémique... Red Bull lance un énorme appel !

Publié le 7 février 2022 à 18h35 par P.L.

La défaite de Lewis Hamilton au Grand Prix d'Abu Dhabi en décembre dernier n'a pas manqué de faire polémique ; la décision de Michael Masi dans le dernier tour de la course s'avérant plutôt controversée. Mais Christian Horner, patron de Red Bull, espère que le directeur de course sera mieux soutenu en 2022 afin de faire les meilleurs choix possibles sur la piste.

Le dernier Grand Prix de 2021 n’a pas manqué de faire polémique. Alors que Lewis Hamilton semblait filer tout droit vers son huitième sacre mondial, une décision controversé de Michael Masi, le directeur de course, a permis à Max Verstappen de refaire son retard pour finalement s'imposer dans le dernier tour et d'être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Atteint par cette défaite discutable, Lewis Hamilton s’est terré dans le silence pendant plusieurs semaines avant de faire son retour récemment. Michael Masi, lui, en a pris pour son grade depuis décembre dernier. Cependant, Christian Horner espère que le directeur de course sera mieux soutenu en 2022 par les différentes écuries de Formule 1, et ce pour qu’il puisse prendre les meilleures décisions possibles sur la piste.

« Je pense qu'il y a une volonté de s'assurer que le directeur de course bénéficie d'un meilleur soutien »