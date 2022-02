Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche un grand souhait pour 2022 !

Publié le 7 février 2022 à 17h35 par P.L. mis à jour le 7 février 2022 à 17h37

Fernando Alonso se prépare à vivre une nouvelle saison en Formule 1 avec Alpine à 40 ans. Et l'Espagnol a un souhait bien précis concernant son équipe pour 2022.

Après deux ans d’absence, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 avec Alpine en 2021. Et le pilote de 40 ans a été plutôt convaincant puisqu’il a terminé la saison à la dixième place, juste devant son coéquipier Esteban Ocon. Désormais, l’écurie française se prépare au mieux pour la prochaine saison, ayant visiblement appris de ses erreurs de l’an passé ; alors qu'une nouvelle réglementation va entrer en vigueur visant à plafonner le budget des équipes et apporter de la compétitivité dans la discipline dominée par Mercedes et Red Bull ces dernières années. Ainsi, Fernando Alonso a affiché un grand souhait pour 2022.

Alonso veut « un package plus compétitif » cette saison