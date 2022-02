Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton lâche un nouvel indice sur son avenir !

Publié le 7 février 2022 à 11h35 par B.L.

Alors que son futur était incertain en Formule 1, Lewis Hamilton lâche de plus en plus d'indices sur son grand retour. Ce lundi, le Britannique a ainsi annoncé avoir repris l'entraînement.

Depuis le 12 décembre dernier et le Grand Prix d'Abu Dhabi, l'avenir de Lewis Hamilton a totalement été remis en cause en Formule 1. Tout proche de son huitième sacre mondial, le Britannique avait finalement été devancé par Max Verstappen dans les derniers instants de la course. Alors que les rumeurs sur une possible retraite de Lewis Hamilton prenaient de l'ampleur, le pilote de 37 ans a fait une grande annonce sur son compte Twitter samedi dernier, en déclarant : « J’ai disparu. Maintenant, je suis de retour ! » Et le septuple champion du monde préparerait bien sa reprise.

« De retour au travail »