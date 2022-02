Formule 1

Formule 1 : La grosse mise au point de Pierre Gasly sur son avenir !

Publié le 9 février 2022 à 10h35 par T.M.

Alors que de nombreux observateurs réclament une seconde chance pour Pierre Gasly chez Red Bull, le Français a fait le point concernant son avenir.

Entre Red Bull et Pierre Gasly, cela n’a pas fonctionné et après seulement quelques mois, le Français a été rétrogradé. Un mal pour un bien puisque le pilote désormais chez AlphaTauri rayonne au volant de sa monoplace. En 2020, il a remporté le Grand Prix de Monza, avant de confirmer en 2021 avec de très belles prestations. Pas de quoi toutefois donner à Gasly une seconde chez Red Bull, qui n’a pas voulu le rappeler pour 2022.

« C’est forcément un objectif de retourner là-bas »