Formule 1

Formule 1 : Alpha Romeo s’enflamme pour l’arrivée de Bottas !

Publié le 9 février 2022 à 9h35 par T.M.

Après 5 ans chez Mercedes, Valtteri Bottas a donc rejoint Alpha Romeo. Un renfort non-négligeable pour Frédéric Vasseur.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Valtteri Bottas. Ces dernières années, le Finlandais pilotait pour Mercedes, mais était dans l’ombre de Lewis Hamilton. Le voilà qu’il a désormais regagner en visiblement, dans une écurie toutefois moins importante : Alpha Romeo. Bottas va donc devoir batailler pour obtenir les meilleurs résultats. Une autre expérience pour le pilote de 32 ans, qui est d’ailleurs très attendu par le patron d’Alpha Romeo, Frédéric Vasseur.

« C’est un moteur »