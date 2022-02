Formule 1

Formule 1 : Après Abu Dhabi, Hamilton reçoit un énorme message de Sainz !

Publié le 11 février 2022 à 18h35 par B.C.

Alors que le final du Grand Prix d’Abu Dhabi fait encore parler, Carlos Sainz ne cache pas son admiration pour Lewis Hamilton après ce résultat.

Proche de remporter un huitième titre mondial, et entrer ainsi un peu plus dans l’histoire de la Formule 1, Lewis Hamilton a finalement été devancé par Max Verstappen dans les derniers virages du Grand Prix d’Abu Dhabi, permettant au pilote Red Bull d’être sacré pour la première fois de sa carrière. La frustration a été grande pour le Britannique, d’autant plus que ce final fait encore l’objet de nombreuses polémiques en raison de la décision de Michael Masi, directeur de course de la FIA, de relancer la course pour un tour sans laisser l’intégralité des retardataires se dédoubler. Interrogé par le Corriere della Sera , et dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Carlos Sainz reconnaît avoir été « surpris » de ne pas voir Lewis Hamilton faire « un scandale à la fin de la course . »

« Je le respecte encore plus qu’avant pour sa manière d’avoir géré le moment »