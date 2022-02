Formule 1

Formule 1 : Lance Stroll dévoile un très gros projet d'Aston Martin !

Publié le 10 février 2022 à 22h35 par B.C. mis à jour le 10 février 2022 à 22h44

Après une première saison décevante, Aston Martin ne manque pas d’ambitions pour la suite comme l’a expliqué ce jeudi Lance Stroll.

Pour sa première saison en Formule 1, Aston Martin n’a pas obtenu la réussite espérée. Sebastian Vettel a dû se contenter d’une 12e place au classement général, tandis que Lance Stroll a fini 13e, amenant l’écurie à se place en 7e position chez les constructeurs. Ainsi, Aston Martin aspire à mieux en 2022, et à l’occasion de la présentation de la AMR22, Lance Stroll en a dit plus sur ses ambitions et celles de son équipe.

« La saison dernière représentait la première année d’un plan qui s’étale sur cinq ans »