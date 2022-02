Formule 1

Formule 1 : Vettel annonce la couleur pour la nouvelle saison !

Publié le 10 février 2022 à 20h35 par B.C.

Alors qu’Aston Martin a présenté ce jeudi son AMR22, Sebastian Vettel a affiché ses ambitions pour cette nouvelle saison de Formule 1.

Après avoir décroché une 12e place au classement général, Sebastian Vettel s’apprête à disputer sa deuxième saison avec Aston Martin cette année. L’objectif du quadruple champion du monde sera évidemment de faire mieux, et il pourra compter pour cela sur la nouvelle AMR22, présentée ce jeudi par Aston Martin. À cette occasion, Sebastian Vettel s’est livré sur ses premières impressions et a affiché ses ambitions pour 2022.

« On est en progression et l’on sera meilleurs que l’an dernier »