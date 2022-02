Formule 1

Formule 1 : La sortie forte de Vettel sur son avenir !

Publié le 7 février 2022 à 16h35 par B.L.

À l'occasion de la Race of Champions, Sebastian Vettel s'est retrouvé au volant d'une voiture de rallye sur des routes enneigées en Norvège. De quoi donner des idées à l'Allemand pour son après-carrière de pilote de Formule 1.

En attendant les essais de pré-saison prévus le 23 février prochain à Barcelone, Sebastian Vettel s'amuse loin des pistes de Formule 1. L'Allemand a en effet pris part à la Race of Champions, une épreuve automobile internationale organisée cette année en Norvège. Le pilote de 34 ans a atteint la finale de la compétition et s'est incliné contre le Français Sébastien Loeb. Néanmoins, Sebastian Vettel n'a pas caché avoir pris beaucoup de plaisir à piloter autre chose que ses habituelles monoplaces. Le quadruple champion du monde pourrait alors être tenté de renouveler l'expérience à l'avenir.

« Si quelqu’un veut me donner une chance et a beaucoup de temps à m’accorder, je serais heureux de l’envisager »