Formule 1

Formule 1 : Le patron de la F1 répond aux critiques de Vettel !

Publié le 31 janvier 2022 à 20h35 par P.L. mis à jour le 31 janvier 2022 à 20h38

Sebastian Vettel a récemment fait une importante annonce sur l'avenir de la Formule 1 si elle ne s'adapte pas aux défis écologiques de la planète. Et le pilote allemand a visiblement été entendu par le patron de la discipline, Stefano Domenicali.

Il y a quelques jours, Sebastian Vettel faisait d’importantes révélations sur l’avenir de la Formule 1. Le pilote allemand affirmait que « si la Formule 1 ne s’adapte pas au changement, aux défis et aux problèmes mondiaux, elle risque d’être dépassée ou même de disparaître dans les dix prochaines années, même si son audience augmente » concernant l’impact écologique qu’elle a sur la planète. Ses propos ne sont pas passés inaperçus et ont été entendus par Stefano Domenicali. Et le patron de la Formule 1 s’est montré plutôt bienveillant envers Sebastian Vettel au moment d’évoquer le sujet.

Pour Domenicali, les propos de Vettel sont « plutôt une impulsion positive de la part de quelqu’un qui est sérieusement préoccupé par l’avenir »