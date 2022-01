Formule 1

Formule 1 : AlphaTauri s’enflamme pour Pierre Gasly !

Publié le 31 janvier 2022 à 14h35 par T.M.

En 2021, Pierre Gasly a continue sur sa belle lancée. Et du côté d’AlphaTauri, on est bien évidemment sous le charme du pilote français.

A défaut d’avoir brillé chez Red Bull, Pierre Gasly connait une grande réussite au volant de son AlphaTauri. Cela fait maintenant deux saisons que le Français réalise de très belles prestations, en témoigne notamment sa victoire en 2020, lors du Grand Prix de Monza. Alors que Gasly ne cesse donc de s’améliorer, il va alors falloir confirmer pour cette saisons 2022. Et visiblement, du côté de chez AlphaTauri, on n’a pas trop de doutes à ce sujet.

« Un potentiel fantastique »