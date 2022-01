Formule 1

Formule 1 : McLaren affiche un énorme souhait pour 2022 !

Publié le 29 janvier 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 29 janvier 2022 à 19h37

En 2022, une nouvelle réglementation visant à plafonner le budget des équipes de Formule 1 entrera en vigueur. Grâce à cela, Zak Brown, patron de McLaren, espère que la lutte pour le titre sera plus serrée qu'en 2021.

Depuis plusieurs saisons maintenant, la Formule 1 est dominé par Mercedes, suivi de près par Red Bull. Ainsi, la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2022, visant à plafonner le budget des équipes, apporte de l'espoir aux autres écuries de Formule 1, qui veulent se battre pour les premières places. D’ailleurs, Zak Brown, patron de McLaren, espère que plusieurs voitures seront en mesure de se battre pour le titre d’ici la fin de la saison 2022.

Zak Brown espère que « trois ou quatre voitures se battront pour le championnat » en 2022